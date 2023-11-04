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        Sakarya'da bir binanın çatısı çıkan yangında hasar gördü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:44 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:48
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        Sakarya'da bir binanın çatısı çıkan yangında hasar gördü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kurudere Mahalllesi'ndeki 3 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay mahalline gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından alevleri katlara sirayet etmeden söndürdü.

        Yangında binanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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