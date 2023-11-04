Sakarya'da bir binanın çatısı çıkan yangında hasar gördü Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kurudere Mahalllesi'ndeki 3 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay mahalline gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından alevleri katlara sirayet etmeden söndürdü.

Yangında binanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.