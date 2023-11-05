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        Sakarya'da teknik servis çalışanı evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:53
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        Sakarya'da teknik servis çalışanı evinde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        İlçede cep telefonu bayisinin teknik servis bölümünde çalışan Serdal Yavuz'dan (47) haber alamayan ailesi, durumu iş yeri sahibine bildirdi.

        Yavuz'un Aziziye Mahallesi Selanik Caddesi'nde oturduğu 4 katlı binaya gelen iş yeri sahibi, camdan içeri baktığında çalışanının yerde hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yavuz'un cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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