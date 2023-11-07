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        Sakarya Üniversitesinde "Geçmişten Bugüne Filistin Paneli"

        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Geçmişten Bugüne Filistin Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:04
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        Sakarya Üniversitesinde "Geçmişten Bugüne Filistin Paneli"
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        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Geçmişten Bugüne Filistin Paneli" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Arş. Gör. Dr. Talha İsmail Duman, Menderes Kurt, Mehmet Rakipoğlu ve Ahmet Faruk Asa konuşmacı olarak katıldı.

        Panelde, Hamas partisinin arkasında yer alan halk kitlesi değerlendirilerek, Filistin'in İsrail ile yaşadığı sorunlar incelendi.

        Savaşın başlamasından sonra sadece 1 ay içinde 750 bin kişinin göçe zorlanması ile Ürdün ve Lübnan'a göç eden insanların karşılaştıkları zorlukların konuşulduğu panelde, savaş süresi boyunca özellikle kadınların ve çocukların hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

        Program, belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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