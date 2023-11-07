Uluslararası hukukta Filistin meselesi, Sakarya Üniversitesindeki etkinlikte ele alındı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Uluslararası Hukukta Filistin Meselesi" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, uluslararası hukukun kritik meselesi olan Filistin sorununa odaklanıldı.

SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Doç. Dr. Ali Osman Karaoğlu, "Küresel Bir Tasarım, Balfour Deklarasyonundan Altı Gün Savaşına Filistin Ülkesinin İşgali" başlıklı sunumuyla Filistin'in tarihine ışık tuttu.

"Self Determinasyon Hakkı Kapsamında Filistin Halkının Devlet Olma Mücadelesi" başlıklı sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Kerem Kayhan da Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı çerçevesindeki mücadelesini ortaya koydu.

Rektör Hamza Al, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, soru-cevap ve teşekkür belgesi takdiminin ardından son buldu.