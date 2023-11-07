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        Sakarya Teknokent'te tavuk etinin bozulma sürecini renk değiştirerek gösteren "akıllı etiket" geliştirildi

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) akademisyenleri, tüketicilere tavuk etinin bozulma sürecini renk değiştirerek görme imkanı sunacak "akıllı etiket" geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:23 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:30
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        Sakarya Teknokent'te tavuk etinin bozulma sürecini renk değiştirerek gösteren "akıllı etiket" geliştirildi
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) akademisyenleri, tüketicilere tavuk etinin bozulma sürecini renk değiştirerek görme imkanı sunacak "akıllı etiket" geliştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Teknokent projesi kapsamında geliştirilen projenin piyasayla buluşturulması için SAÜ ile Kibar Holdinge bağlı İspak Esnek Ambalaj Sanayi AŞ arasında "ticarileştirme sözleşmesi" imzalandı.

        Anlaşma kapsamında, SAÜ Gıda Mühendisliği bölümüne 3D gıda yazıcısı da kazandırıldı.

        İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hamza Al, gıda bölümünün çok önemli yerlere geleceğini düşündüğünü belirterek, "Ambalajdan başlayıp yapay ete gideceğiz. Kazan kazan politikası benimsedik. Firmamıza ve üniversitemize hayırlı olsun. Teorikle pratik makasını azaltmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

        Sakarya Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu, henüz patentleşmemiş bir fikrin ticarileşmesi anlaşmasını yaptıklarını aktararak, "Bu anlamda Kibar Holding ve İspak Ambalaja teşekkür etmek istiyorum. Bu yönüyle aslında çok kıymetli anlaşma olacak. Hocalarımızın buradaki emeği yadsınamaz. Çok büyük emek var arkasında, üniversitemiz açısından önemli bir adım oldu bu. İnşallah devamı da gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

        SAÜ Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Ayhan, üniversite sanayi işbirliğiyle gerçekleştirilen "akıllı etiket" projesinin, teknoloji hakkında çok şey öğrendikleri bir süreç olduğundan bahsederek, aldıkları 3D gıda yazıcısıyla yeni çalışma alanına giriş yapacaklarını bildirdi.

        Firmanın AR-GE Müdürü Emre Gültekin, bu ay içinde patent başvurusu tamamlanırsa diğer süreçlere başlayacaklarını belirterek, çok önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

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