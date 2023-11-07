Akyazı'da yurtta kalan öğrenciler kan bağışında bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yurtta kalan üniversite öğrencileri, Kızılaya kan bağışında bulundu.

Akyazı Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda, kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Yurtta kalan öğrenciler, Kızılaya 66 ünite kan bağışı yaptı.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, 66 ünite kan toplandığını belirterek, etkinliğe destek veren yurt müdürü Kemalettin Cantürk'e ve öğrencilere teşekkür etti.

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