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        Sakarya'da öğrenciler "Kudüs" koreografisi oluşturdu

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde öğrenciler, hazırladıkları "Kudüs" koreografisiyle Filistinlilere destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:42
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        Sakarya'da öğrenciler "Kudüs" koreografisi oluşturdu
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde öğrenciler, hazırladıkları "Kudüs" koreografisiyle Filistinlilere destek verdi.

        Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla okul bahçesinde "Kudüs" koreografisi oluşturdu.

        Türkiye ve Filistin bayrakları da açan 140 öğrenci, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un "Aydınlık" şiirini koro halinde seslendirdi.

        Okul Müdürü Fuat Özgen, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerde duyarlılık oluşturmak, Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali taraf olmak istediklerini söyledi.

        Gazze'deki çocukların yanında olduklarını belirtmek adına böyle bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Özgen, "Öğretmenleri olarak öğrencilerin yüreklerindeki hassasiyet durumunu gözlemleyebiliyoruz. Biz de bu durumu diri tutmaya çalışıyoruz ki bu zulme en azından buradan 'Dur.' diyebilelim." ifadesini kullandı.

        Okulun 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Öksüz de Gazze'deki çocuklar için üzüldüğünü, ellerinden fazla bir şey gelmediğini ancak bu şekilde tepkilerini gösterebildiklerini söyledi.

        Filistin'de verilen mücadelenin her zaman destekçisi olduklarını dile getiren 7'nci sınıf öğrencisi Nihan Kulaç da okuldaki organizasyonun etkileyici olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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