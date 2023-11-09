Sakarya'da büyükbaş hayvana eziyet edilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde büyükbaş hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir grup genç tarafından büyükbaş hayvana eziyet edildiği görüntülerin bulunduğu haberlerin medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, E.B, İ.K, Ö.B. ve R.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Akyazı Kaymakamlığınca şüphelilere toplamda 18 bin 216 lira idari ceza uygulandı.

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