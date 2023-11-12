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        Hafızlığını tamamlayan ve Kur'an öğrenen öğrencilere teşekkür belgesi verildi

        Yenikent Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an kursundaki hafızlık öğrencileri ile Kur'an'ı öğrenen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:34
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        Hafızlığını tamamlayan ve Kur'an öğrenen öğrencilere teşekkür belgesi verildi
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        Yenikent Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an kursundaki hafızlık öğrencileri ile Kur'an'ı öğrenen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

        Camili Mahallesi Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen törende, aralarında minik kursiyerlerin de bulunduğu öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavet etti.

        Semazen gösterisi, tasavvuf müziği, ilahi dinletisinin yapıldığı programda, Serdivan Sapak Camisi imam hatibi Osman Pehlivan konuşma yaptı.

        Kur'an öğrenen minik öğrencilere ve hafızlığını tamamlayan kursiyerlere teşekkür belgesini Adapazarı Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Salman verdi. Hafızlığını tamamlayan kız öğrencilere hafızlık taçları takıldı.

        Daha sonra Kur'an'a geçen öğrencilere pasta kesildi, yemek ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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