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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:53
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

        Belediye'den yapılan açıklamada, meclis üyelerinin bir önceki oturuma ait komisyon raporlarını ve ilçe belediyelerinden Büyükşehir Meclisi’ne gelen kararları oylayacağı toplantıda 67 gündemin karara bağlanacağı bildirildi.

        Açıklamada, Kosova Cumhuriyeti'nin Gjilan ve Vushtrri şehirleri ile kardeş şehir protokolünün imzalanması için Başkan Ekrem Yüce'ye yetki verileceği belirtilerek, "Ayrıca mecliste amatör spor kulüplerine destek için Yüce meclis üyelerinden yetki isteyecek." ifadeleri kullanıldı.

        - Üniversiteliler, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi.

        Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileri, "Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar" dersi kapsamında Göl tesisleri, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Adasu HES'i ziyaret ederek, su ve enerji üretimi hakkında bilgi aldı.

        Hayata geçirdikleri çalışmaların ve doğru politikaların ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar tüm gençlere faydalı olmasından mutluluk duyulduğu belirtilen açıklamada, "Son teknolojiye sahip tesislerimiz ve alanında uzman personelimiz sayesinde Sakarya için üretmeye devam ediyoruz. Üretim aşamalarını gençlerin görmesi ve merak ettiklerini bizlerle paylaşmaları bilinçli nesiller yetişmesinde öncü oluyor." denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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