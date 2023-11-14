Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,10 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 4,00 İç fındık (11-13 mm) Kg GTS 155,00 Kabuklu fındık Kg TS 97,10 Mısır dane Kg TS 4,96 Yemlik buğday Kg HMS 5,25

HMS: Hazır Müstahsil Satış

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

TS: Tacir Satışı