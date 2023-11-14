Sakarya'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi Lale Sokak'ta iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ev sakinlerinden İrfan Dereli, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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