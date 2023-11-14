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        Sakarya'da düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu sürüyor

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS) devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:07 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:07
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        Sakarya'da düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu sürüyor
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS) devam ediyor.

        Sempozyumun ikinci günü, yüz yüze ve çevrimiçi yapılan eş zamanlı 5 oturumla başladı.

        "Bir Kamu Yayıncısı Olarak Haberci: Doğal Afetlerde Kamu Yayıncısının Görevi" oturumuna ana konuşmacı olarak katılan gazeteci Mete Çubukçu, son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde çok ciddi savaşlar yaşandığını söyledi.

        Çubukçu, savaş ya da afet dönemlerinde olayların önemi kadar, nasıl gazetecilik yapıldığının da önemli olduğuna dikkati çekerek, deprem, sel felaketleri, orman yangınları ve salgınlarla çok sık gündeme gelen, kamuoyunun afet öncesi, sırasında ve sonrasında uyarılmasının önemini anlattı.

        Bu konuda gazetecilere çok büyük iş düştüğünü vurgulayan Çubukçu, "Afet gazeteciliğinin bundan sonra hem muhabirlik hem editörlük hem yöneticilik bazında üzerinde çok ciddi durulması gerekiyor. Özellikle iletişim fakültelerinde bu konunun yeni uzmanlık dalı olarak ele alınması zorunlu gibi görünüyor. Çünkü bu alanların kendine has bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        - "Medya kuruluşlarında teyit mekanizmaları kurulmalı"

        Çubukçu, bu ihtiyacın en son 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görüldüğünü dile getirerek, "Bizlerin görevi, olan biteni olduğu gibi anlatmaktan öte bu tür 'felaket zamanları'nda kamuoyunun bunları nasıl algılayacağını bilmemiz ve ona göre bu donanımları edinmemiz zorunlu gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Ana akım medyada bu yaklaşımın benimsenmesi ve çalışanlarının eğitim alarak bilinçlendirilmesinin önemine işaret eden Çubukçu, medya kuruluşlarında teyit mekanizmalarının kurulması gerektiğini çünkü bu yapıların vatandaşa ve kamuya karşı sorumlu olduğunun altını çizdi.

        Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çubukçu'ya konuşmasının ardından SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından hediye takdim edildi.

        Sempozyum, yarın yüz yüze ve çevrimiçi yapılacak 10 oturumun ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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