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        Sakarya'da yabancı öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

        Çeşitli etkinlik ve projeler için Sakarya'ya gelen yabancı öğrenciler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) tarafından verilen "Afet Farkındalık Eğitimi"ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:38
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        Sakarya'da yabancı öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
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        Çeşitli etkinlik ve projeler için Sakarya'ya gelen yabancı öğrenciler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) tarafından verilen "Afet Farkındalık Eğitimi"ne katıldı.

        Sakarya Gelişim ve Girişim Derneğinin koordinatörlüğünde, AFAD İl Müdürlüğü ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin ortak olduğu, Ulusal Ajans destekli "Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğini Geliştirme" Projesi kapsamında 9 ülkeden 35 yabancı öğrenci kente geldi.

        Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, İspanya, Slovakya, Polonya, Yunanistan ve Portekiz’den öğrenciler, Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi'nde bulunan AFAD Arama Kurtarma Birliği'ndeki eğitime katıldı.

        Öğrencilere, afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma, önlem alma konusunda ve afet anı, öncesi ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgiler aktarıldı.

        AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AA muhabirine, misafir öğrencilere öncelikli olarak ülke ve AFAD hakkında bilgiler verdiklerini söyledi. Eğitimlerin faydalı geçtiğini belirten Kaşkaş, katılımcılarında eğitimden memnun kaldıklarını dile getirdi.

        Yunanistan’dan gelen öğrenci Sofia Kovnalaci, Yunanistan'da da birçok doğal afet meydana geldiğini belirterek, aldıkları eğitimin fayda sağladığını aktardı.

        Romanya’dan gelen üniversite Görevlisi Vasilica Onofre de afetler konusunda bilgi edinmenin önem taşıdığını, Romanyalılar olarak bu durumlarda başka insanlara yardım etme konusunda çok istekli olduklarını ve öğrencilerin eğitimle bilgilerini geliştirdiklerini ifade etti.

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