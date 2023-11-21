Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,60 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,58 Kabuklu fındık Kg HMS 97,60 Mısır dane Kg HMS 4,84 İnek sütü Lt HMS 11,69

HMS: Hazır Müstahsil Satış