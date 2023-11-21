Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Akyazı'da gasp suçundan aranan hükümlü kaymakamlığa gelince yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akyazı'da gasp suçundan aranan hükümlü kaymakamlığa gelince yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre, gasp suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan M.T, Akyazı Kaymakamlığına gelince polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        SPK sınavlarıyla ilgili 10 gözaltı
        SPK sınavlarıyla ilgili 10 gözaltı
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Ağaçları sonbahar renkleriyle süslü Çam Dağı kar yağışının ardından beyaz ö...
        Ağaçları sonbahar renkleriyle süslü Çam Dağı kar yağışının ardından beyaz ö...
        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kocaali-Hendek yolu ulaşıma açıldı
        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kocaali-Hendek yolu ulaşıma açıldı
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan, Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı:
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan, Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı:
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...