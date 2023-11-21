Akyazı'da gasp suçundan aranan hükümlü kaymakamlığa gelince yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, gasp suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan M.T, Akyazı Kaymakamlığına gelince polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü cezaevine gönderildi.

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