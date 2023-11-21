Zonguldak'ta fırtınada batan geminin yerinin tespitinde görev alan eğitmen çalışmaları anlattı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı geminin yerinin tespitinde görev alan yeraltı görüntülüme cihazları eğitmeni Nurettin Akpınar, çalışmalarını anlattı.

Akpınar, AA muhabirine, bu cihazla 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz ve toprak altında çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Batan geminin yerinin tespiti için sabah saatlerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Akpınar, "Geminin yerini tespit edip çalışma yapacak arkadaşlara koordinatlarını verdik, çalışmalarına devam ediyorlar şu anda." dedi.

Akpınar, yerli üretim cihazla karadan tarama yapıldığına, bin metre uzaklıkta, 50 metre de toprak ve su altında tespit yapılabildiğine değinerek, "Bununla kıyı kenarlarında gezerek geminin yerini tespit ettik." ifadesini kullandı.

Batan gemiyi kıyıdan 60 metre açıklıkta ve 9 metre derinlikte tespit ettiklerini aktararak, "Tespitlerimizde dalgıç arkadaşlarımıza nokta atışı verdik. Dalgıçlarımız girip yaşam odası olduğunu teyit ederek çalışmalarına başladı. Yaşam odasını tespit ettik. Son kişi bulununcaya kadar çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Akpınar, manyetik ve termal özelliğe sahip cihazın tam kapasiteyle çalışmalarda kullanıldığını sözlerine ekledi.