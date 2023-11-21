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        Sakarya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da 15 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:14
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        Sakarya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da 15 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Anadolu Otoyolu Hendek kesimindeki dinlenme tesisi etrafında yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanda yaptığı taramada, Afgan uyruklu 15 düzensiz göçmen ve aynı bölgede şüpheli hareketler sergileyen 8 şahıs yakalandı, 7 araç bulundu.

        Düzensiz göçmenlerin, Adana'dan binek veya ticari araçlarla yakalandıkları bölgeye para karşılığı getirildiklerini tespit eden ekipler, Adana'dan Sakarya'ya kadarki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güzergahtaki akaryakıt istasyonlarının kamera görüntülerini inceledi.

        İnceleme ve teşhisler sonucu yakalanan 8 şüphelinin, düzensiz göçmenleri Adana'dan Sakarya'ya getiren ve buradan İstanbul'a götürecek organizatörler olduğu öne sürüldü.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, düzensiz göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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