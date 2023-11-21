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        Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:51 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:55
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        Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.

        Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, 24 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Ligde çıktığı 12 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberliği ve 3 mağlubiyeti bulunan Sakarya ekibi, 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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