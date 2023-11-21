Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, 24 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde çıktığı 12 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberliği ve 3 mağlubiyeti bulunan Sakarya ekibi, 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

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