Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,88 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,50 Kabuklu fındık Kg TS 98,88 Mısır dane Kg TS 5,60 Yemlik buğday Kg HMS 5,78

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı