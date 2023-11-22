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        Sakarya'da kentsel dönüşüm ve yalıtım sistemlerindeki yenilikler çalıştayda ele alındı

        Sakarya Müteahhitler Birliğince düzenlenen 4. Sektör Etkinliği'nde, kentsel dönüşüm ve dış cephe ısı yalıtım sistemlerindeki yenilikler paydaşlar tarafından değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:54
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        Sakarya'da kentsel dönüşüm ve yalıtım sistemlerindeki yenilikler çalıştayda ele alındı
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        Sakarya Müteahhitler Birliğince düzenlenen 4. Sektör Etkinliği'nde, kentsel dönüşüm ve dış cephe ısı yalıtım sistemlerindeki yenilikler paydaşlar tarafından değerlendirildi.

        Sapanca ilçesindeki bir otelde dün akşam çok sayıda müteahhidin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, 6 Şubat depremleri sonrası daha da gündem olan kentsel dönüşüm konusunda müteahhitlerin bilinçlenmesini sağlamak için burada bulunduklarını söyledi.

        Tellioğlu, sektörel birliktelik noktasında kamu menfaatini gözeterek vatandaşın daha uygun fiyatlarda ev sahibi olmasının önünü açmayı ve çürük yapı stoku bulunan Sakarya'daki mevcut kentsel dönüşümü deprem riskiyle karşılaşmadan bertaraf etmeyi istediklerini kaydetti.

        Önceliklerinin Türkiye'de 6 milyona yakın çürük yapı stokunun geçen hafta TBMM'den geçen kanun eşliğinde bir an önce dönüştürülmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Tellioğlu, bu noktada meslektaşlarla kamunun, belediyelerin işbirliğini geliştirmeyi, vatandaşın bu noktada bilinçlenmesini sağlamayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

        - "Sakarya'da 7 bin konut kentsel dönüşüm bekliyor"

        Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden bu yana kentte 7 bin konutun kentsel dönüşüm beklediğine dikkati çekti.

        Çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğinin altını çizen Bayrak, "Bu konutların içinde insanlar yaşıyor şu anda. Allah korusun 6 Şubat gibi bir deprem olsa düşünemiyorum. İnşallah öyle bir deprem olmaz. En kısa sürede yerel yönetimlerle beraber devletimizin de katkısıyla yeni çıkan kanunlarla en iyi şekilde kentsel dönüşümü harekete geçirmemiz lazım." diye konuştu.

        Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Yalıtım Marka Müdürü Özmert Baysaling ise Dalmaçyalı firmasının sponsorluğunda faydalı toplantı yaptıklarını dile getirerek, sektörün gerçeklerini ve ısı yalıtım ürün gruplarıyla enerji verimliliğine katkı sağlamayı konuştuklarını kaydetti.

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