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        Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

        Sakarya'da 10 ayda üretilen 217 bin 329 aracın yüzde 78,4'üne denk gelen 170 bin 422'si yurt dışına satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:13
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        Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi
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        Sakarya'da 10 ayda üretilen 217 bin 329 aracın yüzde 78,4'üne denk gelen 170 bin 422'si yurt dışına satıldı.

        İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, ocak-ekim döneminde 4 milyar 639 milyon 473 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Sakarya, en fazla dış satımı yüzde 88,2'ye denk gelen 4 milyar 92 milyon 151 bin dolarla otomotiv alanında gerçekleştirdi.

        Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 10 aylık dönemde üretilen 1 milyon 258 bin 751 taşıtın 847 bin 728'i ihraç edildi.

        Sakarya ise ürettiği 217 bin 329 aracın yüzde 78,4'üne denk gelen 170 bin 422'sini yurt dışına sattı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde 157 bin 810 araç ihracatı gerçekleştiren Sakarya, bu yıl söz konusu zaman diliminde yüzde 8'lik artış kaydetti.

        Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 20,1'ini karşılayan Sakarya, Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerle yükselişine devam ediyor.

        - Günde 715 araç banttan indirildi

        Sakarya'da 10 aylık dönemde 170 bin 492 otomobil, 1724 midibüs, 1460 otobüs, 134 kamyonet, 764 küçük kamyon, 42 bin 755 traktör olmak üzere toplam 217 bin 329 araç üretildi. Buna göre kentte, günde 715 araç banttan indirildi.

        Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

        Toyota ürettiği 170 bin 492 otomobilin 153 bin 492'sini, Otokar 4 bin 82 otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyonun 1907'sini, TürkTraktör ise 42 bin 755 aracın 15 bin 23'ünü ihraç ederek ekonomiye katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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