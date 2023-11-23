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        Hendek'te zincir marketlere yönelik fiyat denetimi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde zincir marketlerde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:02
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        Hendek'te zincir marketlere yönelik fiyat denetimi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde zincir marketlerde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Hendek Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünleri tek tek mercek altına aldı.

        Ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının yanı sıra son kullanma tarihi, hijyen, gramaj kontrolü ve etiket kontrollerini yapan ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

        İşletmeleri uyaran ekipler, zincir marketlere yönelik denetimlerini artırarak sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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