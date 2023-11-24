Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçının ardından Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, "Bu maç hedefi olan büyük bir camia için yol kazasıdır." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, "Bu maç hedefi olan büyük bir camia için yol kazasıdır." dedi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri 3 puana üzüldüklerini söyledi.

"Elimizden kaçırdığımız bir 3 puan." diyen Karslı, "Öndesiniz, iyi bir futbol var, arkasından geriye düşüyorsunuz ama tekrar beraberliği yakalıyorsunuz, ardından pozisyonlar var. Oyun içindeki reaksiyonlar, sürekli akan oyuna destek o yüzden üzüldüğümüz bir sonuç." diye konuştu.

Her iki takımın da mücadele gücü yüksek futbol oynadığını dile getirerek, "Bu maç hedefi olan büyük bir camia için yol kazasıdır. Önümüzde bunu telafi edebileceğimiz müsabakalar var." ifadesini kullandı.

- Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Hakan Çobanoğlu da her iki takım oyuncularını da tebrik ettiğini, futbolcuların iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini söyledi.

Çobanoğlu, İlk yarıyı 1-0 mağlup kapattıklarını anımsatarak, "Oyuncularımız ikinci yarı çok güzel bir dönüş yaptılar, çok da iyi bir oyun sergileyerek maçı 2-1'e getirdik. Sonra dalgınlık sonucu 1 gol daha yedik 2-2 oldu ama 90+8'de kaçırdığımız gol, galibiyetten etti. Çok iyi bir mücadele gösterdi oyuncularımız, hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız." ifadesini kullandı.