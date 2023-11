KEFEK Başkanı Atabek'ten "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atabek, mesajında, KEFEK olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu tedbirleri göz önünde bulundurarak kapsamlı ve kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Atabek, "Kadına yönelik şiddet; coğrafi sınırları aşan, evrensel bir sorundur. Kadına karşı şiddetin dili, dini ve ırkı yoktur. Kadına yönelik her türlü fiziki, ruhsal, ekonomik şiddet ve ayrımcılık bir insanlık suçudur. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin kökünün kurutulması, bütün ülkelerin bu yönde ortak tavır alması ve üstüne düşeni yapmasıyla mümkündür. Bu alanda verilen her mücadele, alınan her mesafe insanlığın huzuru adına bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Atabek, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarla kadına yönelik şiddete karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu alanda hukuki altyapı oluşturulmuş, mağdurların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hızla hayata geçirilmiştir. Şiddet faillerinin de en ağır şekilde cezalandırılması için ceza kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin sistemli ve planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenli olarak 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları' hazırlanmakta ve bu doğrultuda mücadele sürmektedir."

KEFEK Başkanı Atabek, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede gelişen teknolojinin imkanlarından da yararlanıldığını, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının birlikte yürüttüğü 11 dil desteği içerikli KADES uygulamasıyla şiddet ihbarlarına daha hızlı ve daha etkili geri dönüşler sağlandığını anlattı.

Atabek, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) bünyesinde "Elektronik İzleme Birimi" kurulduğunu, elektronik kelepçe uygulamasının 81 ilde aktif hale getirildiğini, şiddet mağdurlarına hizmet ağı içerisinde yer alan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM), ilçelerdeki sosyal hizmet merkezlerinin, kadın konukevlerinin, karakol ve adliyelerde bulunan uzman birimlerin nitelik ve niceliklerinin her geçen yıl hızla arttırıldığını vurguladı.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar ve iç çatışmaların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkati çeken Atabek, mesajında, "Filistin'deki mezalimde 14 binden fazla insan ölmüş olup bunların yüzde 74'ünü çocuk ve kadınlar oluşturmaktadır. İsrail'in aralıksız devam eden ve hastanelerin de hedef alındığı saldırıları nedeniyle bölgedeki hamile kadınlar, erken doğum ya da düşük yapmaktadır. Filistin'de zulüm gören kadın ve çocuklarımız için acil önlem alınması gerekmektedir. Bu, insanlık adına hepimizin borcudur. Filistin krizi ortaya çıktığından beri Türkiye, gözleri kör, kulakları sağır dünyanın aksine ilkeli, insani ve kucaklayıcı bir duruş sergilemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle kadın, insanın yarısıdır. Kadını dışlayan, kadına haksızlık yapan, kadına şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum, insan varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. Tek bir kadının bile şiddete uğramasına, hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için bu mücadelenin çıtasını sürekli yükseltmek mecburiyetindeyiz." ifadelerine yer verdi.