Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,05 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama İç fındık 13-15 mm Kg TS 197,97 Kabuklu fındık Kg HMS 92,05 Bal kabağı Kg TS 8,40 Kereviz Kg HMS 13,01 Taze kabak Kg HMS 6,50

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı