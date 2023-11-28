Sakarya'da yangın çıkan mangal kömürü üretim tesisinde hasar oluştu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kızılcıkorman Mahallesi'nde, Osman Pektemek'e ait mangal kömürü üretim tesisinde, termostatın devreye girmemesi nedeniyle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.
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