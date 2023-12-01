Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Bahattin Sofuoğlu, geliştirilecek motosikletiyle yeni sezona iyi başlamak istiyor:

        UĞUR SUBAŞI - Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni parçalarla geliştirilecek motosikletiyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) gelecek sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahattin Sofuoğlu, geliştirilecek motosikletiyle yeni sezona iyi başlamak istiyor:
        ABONE OL
        ABONE OL

        UĞUR SUBAŞI - Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni parçalarla geliştirilecek motosikletiyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) gelecek sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

        MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan Sofuoğlu, ekim ayının sonunda tamamlaman şampiyonada elde ettiği 168 puanla, pilotlar klasmanında sezonu 6. sırada tamamladı.

        Geçen sezonun dördüncü ayağında ilk yarışta üçüncü olan Sofuoğlu, elde ettiği bu dereceyle WSSP kariyerinde ilk podyum sevincini yaşadı. Şampiyonanın İspanya'daki 4. ayağının ikinci yarışını kazanıp podyumun zirvesine çıkan Sofuoğlu, ilk birinciliğini elde etti. Sofuoğlu, geçen sezon biri birincilik olmak üzere 4 kez podyumda yer aldı.

        Sofuoğlu, 23-25 Şubat'ta Avusturalya'da başlayacak yeni sezona, yeni parçalarla güçlendireceği motosikletiyle iyi bir başlangıç yaparak, şampiyonada hedeflediği üst sıralara ulaşmayı hedefliyor.

        - "Çok iyi olmamız gerekiyor ki hedeflediğimiz şeyleri başarabilelim"

        Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, geçen sezona iyi hazırlandığını fakat iyi başlayamadığını söyledi.

        Şampiyonanın dördüncü ayağında elde ettiği zaferle toparlanma sürecine girdiğini aktaran Sofuoğlu, sezonu biri birincilik olmak üzere 4 podyumla tamamladığını belirtti.

        Sofuoğlu, sezonun ortalarının güzel, fakat sezon başı ve sonunun kendisi için iyi geçmediğini dile getirdi.

        Milli sporcu, yeni sezon için motosikletini geliştirmeleri gerektiğini dile getirerek, "Geçtiğimiz sezon motosikletim iyiydi fakat çok iyi değildi. Çok iyi olmamız gerekiyor ki hedeflediğimiz şeyleri başarabilelim. Diğer markalar geliştirme yapacak. Bizim de geliştirme yapmamız lazım. Sezon öncesi testlerimizdeki hedeflerimiz bunlar. Yeni parçalar denenecek ve adapte olamaya çalışacağız. Yeni parçalarla sezona iyi bir şekilde başlamaya çalışacağız." diye konuştu.

        Sofuoğlu, kış mevsiminde ıslak zemin nedeniyle motosiklet antrenmanının çok etkili olmadığını, bu nedenle şu an spor salonunda ve bisikletle antrenmanlarının sürdüğünü anlattı.

        Kuru zemin şartlarında motosikletle antrenmana başlayacağını belirten Sofuoğlu, "Tüm markalar geliştirme yapacak. Biz de yapacağız ki hedefimize ulaşabilelim. Hedeflerimiz belli. En üstü hedefliyoruz. Onun için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        TikTok TBMM'ye geliyor
        TikTok TBMM'ye geliyor
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması

        Benzer Haberler

        Akyazı'da özel öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı
        Akyazı'da özel öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı
        İranlı emlakçı çifti öldüren sanığa 50 yıl hapis
        İranlı emlakçı çifti öldüren sanığa 50 yıl hapis
        Sakarya'da ikinci kattan düşen kişi yaralandı
        Sakarya'da ikinci kattan düşen kişi yaralandı
        Sakarya'da düzenlenen konferansta sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele...
        Sakarya'da düzenlenen konferansta sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele...
        Sakarya'da İranlı çifti öldürmekten yargılanan sanığa 2 kez 25 yıl hapis ce...
        Sakarya'da İranlı çifti öldürmekten yargılanan sanığa 2 kez 25 yıl hapis ce...
        Sakarya´da fuhuş operasyonu: 67 gözaltı
        Sakarya´da fuhuş operasyonu: 67 gözaltı