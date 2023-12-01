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        Sakarya'da "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" düzenlendi

        Sakarya'da "Filistin'e Destek Platformu" üyelerince çok sayıda kişinin katılımıyla "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:39 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:18
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        Sakarya'da "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" düzenlendi
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        Sakarya'da "Filistin'e Destek Platformu" üyelerince çok sayıda kişinin katılımıyla "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        "Sakarya'dan Başlayacak Anadolu Ayağa Kalkacak" temasıyla düzenlenen yürüyüşe, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık ile bazı belediye başkanları, kurum yetkilileri ve çok ayıda kişi katıldı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Millet Bahçesi önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak Çark Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında "Nehirden Denize Özgür Filistin", "Gazze'de Su Yemek İlaç Bitti", "Özgür Filistin'in Yanındayız", "Filistin Halkının Yanında, Barbarlığın Karşısındayız" yazılı dövizler taşıyan grup İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Yürüyüşün Çark Caddesi'nin başında tamamlanmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, müzisyen Ömer Karaoğlu Filistin için şarkılar seslendirdi.

        - "Ey Yahudiler; katil, zalim İsrail'i durdurmak için siz de harekete geçin"

        Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye ve İslam dünyasında şuurlu Müslümanların, nerede bir kötülük varsa onunla mücadele edeceğini söyledi.

        Hz. Peygamber'in "Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğzedin." hadisine atıfta bulunan Erbaş, hangi imkanlar varsa onları mazlumlara ulaştırarak hizmet ettiklerini belirten Erbaş, "Dilimizle gerçekleri haykırarak bütün insanlığa doğruları söyleyerek dilimizle kötülükleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Kalbimiz; Filistin, Kudüs, Mescidi Aksa, Gazze, Doğu Türkistan, Arakan, Suriye, Libya, Yemen ve Keşmir diye çarpıyor. Kalbimizle olan vazifemizi de yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.

        Erbaş, Gazze'ye zulmedenlerin ataları ve destekçileri olan Haçlıların dedelerinin, Romalılar tarafından büyük bir katliama uğradıklarını, Kudüs'ten kovulan ve katledilmekten kurtulan Yahudileri, 637 yılında Kudüs'e sahip çıkan Hz. Ömer'in himaye ettiğini aktardı.

        Müslümanların merhametinin onları sürgün ve katliamdan kurtardığını belirten Erbaş şöyle devam etti:

        "1099'da Haçlılar, Kudüs'ü işgal edince yine orada büyük bir katliam başladı. Hem Müslümanlar hem de Yahudiler, Haçlıların katliamına uğradı. 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kurtararak Müslümanları ve Yahudileri sürgün ve katliamdan kurtardı. Kudüs tekrar barışın yurdu oldu. Ey Yahudiler, 1492'de siz yine Haçlıların katliamından kaçtınız, Müslümanlara sığındınız. 2. Dünya Savaşı'nda, Haçlılar Avrupa'da sizin 90 bin atanızı katletti. Şimdiye kadar Müslümanlardan hiç zarar görmediniz. Hep şefkat, himaye gördünüz. Ey Yahudiler; katil, zalim İsrail'i durdurmak için siz de harekete geçin. Ey insanlık, ey Yahudiler, vicdanlarınızı harekete geçirin. Zalimlere; bizlerle Müslümanlarla beraber sizlerde 'dur' deyin."

        - "Batı'nın emperyalistleri, Gazze'ye tarihin en büyük vahşetini yaşatıyor"

        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise gözler önünde Gazze'de soykırım yaşandığını, daracık alana hapsedilmiş 3 milyon insanın savaş uçaklarıyla füzelerle tanklarla havadan, karadan ve denizden bombalandığını kaydetti.

        ABD'nin soykırıma silah taşıdığını, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın soykırıma destek verdiğini dile getiren Yalçın, "Batılı sermaye, soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, yalan, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor, yükselen itiraz seslerini kısıyor. Sosyal medya şirketleri, korkunç sansürle hakikati tersyüz ediyor. Batı'nın emperyalistleri toplanmış, Gazze'ye tarihin en büyük vahşetini yaşatıyor." dedi.

        Yalçın, her ildeki meydanlardan haykırmaya devam edeceklerini dile getirerek "Bebek katili vahşiler, döktükleri kanda boğulmadıkça bu hesap kapanmayacak. Siyonist çete, Filistin'den defolmadıkça insanlık vicdanı rahatlamayacak ve haysiyetli insanlar susmayacak. Ey katil İsrail, ey soykırımcı Amerika, ey soykırımın destekçileri İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya; döktüğünüz kanda boğulacaksınız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Ali Erbaş, Filistinliler için dua etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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