Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.

        Antrenmana, sakatlıkları bulunan Bilal Başacıkoğlu, Kabongo Kasongo ve İbrahim Demir ile grip olan Burak Süleyman katılmadı.

        Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe e...
        Sakarya'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe e...
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Can Gürzap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Can Gürzap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Sakarya'da 3 oyun tiyatroseverlerle buluşacak
        Sakarya'da 3 oyun tiyatroseverlerle buluşacak
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu tekrarlayarak yeni takımına "ilk"...
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu tekrarlayarak yeni takımına "ilk"...
        Sakarya'da "kırkyama" sanatıyla esere dönüşen tekstil atıkları kadınlara ge...
        Sakarya'da "kırkyama" sanatıyla esere dönüşen tekstil atıkları kadınlara ge...