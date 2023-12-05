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        Akyazı'da elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 08:41 Güncelleme: 05.12.2023 - 08:47
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        Akyazı'da elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Cami mevkisindeki caddede sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet, yaya Eşref B'ye (66) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarpan Eşref B, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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