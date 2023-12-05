Akyazı'da elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Yeni Cami mevkisindeki caddede sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet, yaya Eşref B'ye (66) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarpan Eşref B, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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