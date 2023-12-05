Sakarya Üniversitesinde "Filistin Halkını Anlamak" söyleşisi düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü konferansları kapsamında "Filistin Halkını Anlamak" söyleşisi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinlik öncesi Filistin sorununu ele alan kısa film gösterimi yapıldı.

Programda konuşan SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Şeyban, kendisini insanlığın parçası hisseden her insan gibi kendilerinin de zulüm ve katliam karşısında acı duyarak duruma tepki gösterdiklerini belirtti.

Bu kapsamda söyleşi düzenlediklerini aktaran Şeyban, katılan herkese teşekkür etti.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Araştırma Görevlisi Fatma Zehra Toçoğlu, Filistin Öğrencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdelrahman Al-Farra, Ortadoğu Çalışmaları doktora öğrencisi İslam Alzant ile Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Mada Adwa, Filistin ve İsrail'e yönelik düşüncelerini paylaştı.