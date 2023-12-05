Sakarya'da kasımda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Sakarya'da kasım ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 176 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen ay yürütülen çalışmalar doğrultusunda 136 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 176 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda, 15 kilogram kubar esrar, 934 gram skunk, 533 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, 105 gram kenevir

tohumu, 3 gram kokain, 4 gram eroin, 60 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 8 hassas terazi ve 65 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, 5 kilogram amonyum nitrat, gaz el bombası, 5 elektrikli fünye, çeşitli maddeler, kablolar, tüfek ve fişeklere el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.