Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kasımda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da kasım ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 176 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kasımda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da kasım ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 176 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen ay yürütülen çalışmalar doğrultusunda 136 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 176 zanlıyı gözaltına aldı.

        Aramalarda, 15 kilogram kubar esrar, 934 gram skunk, 533 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, 105 gram kenevir

        tohumu, 3 gram kokain, 4 gram eroin, 60 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 8 hassas terazi ve 65 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Ayrıca, 5 kilogram amonyum nitrat, gaz el bombası, 5 elektrikli fünye, çeşitli maddeler, kablolar, tüfek ve fişeklere el konuldu.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sakarya Üniversitesinde "Filistin Halkını Anlamak" söyleşisi düzenlendi
        Sakarya Üniversitesinde "Filistin Halkını Anlamak" söyleşisi düzenlendi
        Akyazı'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Akyazı'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Akyazı'da elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı
        Akyazı'da elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı
        Akyazı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        Akyazı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        Sakaryaspor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe e...
        Sakarya'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe e...