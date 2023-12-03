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        Edirne'de tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kişi Sakarya'da defnedildi

        Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:29 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:37
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        Edirne'de tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kişi Sakarya'da defnedildi
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        Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

        Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, 3 Aralık'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Raim Abasıyanık'ın (53) cenazesi, Sakalar Camisi'ne getirildi.

        Abasıyanık'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Küçücek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        R.S. idaresindeki 34 ZM 0614 plakalı tır, 3 Aralık'ta Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Abasıyanık'a çarpmıştı. Abasıyanık olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

        Abasıyanık'ın, kullandığı tırı park ettikten sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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