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        Sakarya'dan 11 ayda 5,1 milyar dolarlık rekor ihracat

        Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, ocak-kasım döneminde 5 milyar 160 milyon 383 bin dolarlık ihracatla tarihi rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:16
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        Sakarya'dan 11 ayda 5,1 milyar dolarlık rekor ihracat
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        Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, ocak-kasım döneminde 5 milyar 160 milyon 383 bin dolarlık ihracatla tarihi rekorunu kırdı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Sakarya, yılın 11 ayında ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağladı.

        Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri gibi çeşitli sektörlerle ekonomiye güç katan Sakarya, ocak-kasımda 5 milyar 160 milyon 383 bin dolar ihracata imza attı.

        Söz konusu dönemde en son en yüksek dış satımı 5 milyar 90 milyon 887 bin dolarla 2018 yılında yapan Sakarya, böylece bu yıl tarihinin en yüksek 11 aylık ihracat rakamına ulaştı.

        Sakarya'dan 152 ülke ve 11 serbest bölgeye ürün gönderilirken, en çok dış satım yüzde 88,1 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.

        Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, 11 ayda 4 milyar 546 milyon 367 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı. Sektörün dış satımı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,7 yükseldi.

        Ocak-kasım döneminde kentten en fazla ihracat yapılan ülke 704 milyon 248 bin dolarla Polonya oldu. Bunu 677 milyon 554 bin dolarla Fransa, 542 milyon 300 bin dolarla İspanya, 535 milyon 140 bin dolarla Birleşik Krallık, 385 milyon 477 bin dolarla Almanya izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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