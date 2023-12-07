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        Sakarya'da süper enduro heyecanı yaşanacak

        Sakarya'da bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, "Sakarya Continental Süper Enduro" yarışına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:44
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        Sakarya'da süper enduro heyecanı yaşanacak
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        Sakarya'da bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, "Sakarya Continental Süper Enduro" yarışına ev sahipliği yapacak.

        Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve organizatörlüğünde 10 Aralık Pazar günü "Sakarya Continental Süper Enduro" yarışı düzenlenecek.

        Sakarya'da bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yeni formatla yapılacak yarışta sporcular, eleme usulüyle rakiplerini eleyerek finale çıkmaya çalışacak.

        Enduro tutkunları, Kartepe Motosiklet Spor Kulübünce özel olarak oluşturulan parkurda, taş, kütük, lastik, beton boruların yer aldığı yapay ve doğal engellerle mücadele edecek.

        Katılımın sınırlı olacağı organizasyonda dereceye girenler ile "en iyi zamanı yapan" erkek ve kadın sporculara para ödülü verilecek.

        TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak organizasyonda, öğleden önce serbest antrenman, öğleden sonra sıralama ve final mücadeleleri yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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