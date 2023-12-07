Sakarya'da süper enduro heyecanı yaşanacak

Sakarya'da bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, "Sakarya Continental Süper Enduro" yarışına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve organizatörlüğünde 10 Aralık Pazar günü "Sakarya Continental Süper Enduro" yarışı düzenlenecek.

Sakarya'da bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yeni formatla yapılacak yarışta sporcular, eleme usulüyle rakiplerini eleyerek finale çıkmaya çalışacak.

Enduro tutkunları, Kartepe Motosiklet Spor Kulübünce özel olarak oluşturulan parkurda, taş, kütük, lastik, beton boruların yer aldığı yapay ve doğal engellerle mücadele edecek.

Katılımın sınırlı olacağı organizasyonda dereceye girenler ile "en iyi zamanı yapan" erkek ve kadın sporculara para ödülü verilecek.

TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak organizasyonda, öğleden önce serbest antrenman, öğleden sonra sıralama ve final mücadeleleri yapılacak.