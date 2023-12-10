Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Sakarya'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları'nın üyeleri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Adapazarı ilçesindeki Salko Cami önünde toplandı.

Ellerindeki "İnsan hakları evrenseldir, Filistin de dahil", "Bebek katili İsrail", "Kudüs İslam'ındır", "İsrail bir terör devletidir", "İsrail savaş suçlusudur", "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" yazılı pankartlarla, tekbir getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Sakarya Genç İHH Teşkilat Başkanı Aziz Üstündağ, yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail'in, 7 Ekim sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Gazze'de tam anlamıyla soykırım yapan işgalcilerin, son 2 aylık süreçte 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinli'yi şehit ettiğini aktaran Üstündağ, "Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor." diye konuştu.

Üstündağ, dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmadığını, ABD ve Batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürdüğünü vurguladı.

Siyonizmin yalnızca Filistin için değil, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya için büyük tehdit olduğunu dile getiren Üstündağ, şöyle konuştu:

"Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs sevdalılarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyor ve diyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir."