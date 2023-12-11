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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:24
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehirli sporcular, Çorum'da 7-10 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada gösterdiği performansla önemli başarılara imza attı.

        Şampiyonada 67 kilogramda yarışan Serhat Kırık ikinci, Ramazan Can Aktaş ve Ensar Karabacak üçüncü olurken, Muhammed Ali Göçmen 72 kilogramda ikincilik, Abdulsamet Başar 82 kilogramda üçüncülük elde etti.

        Toplamda 5 madalya kazanan sporcular, takım halinde şampiyonayı 5'inci sırada tamamladı.

        - Cumhuriyetin 100. yılına özel metaverse atölyesi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu'nda yapılan atölye çalışmasında, metaverse ve eğitimde kullanım alanlarına yönelik geliştirilen uygulamalar öğrencilere tanıtıldı.

        SUBÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalışma kapsamında Öğretim Görevlisi Dr. Metin Çengel'in, Anıtkabir ve ilk meclis binalarını Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencilerine "Aris888" isimli metaverse firmasıyla geliştirdikleri sanal gerçeklik gözlükleri ve mobil araçlar vasıtasıyla gezdirdiği belirtildi.

        Öğrencilerin yenilikçi öğretim araçlarını nasıl kullanacaklarını göstermeyi amaçlayan atölye çalışmasında ayrıca Çengel tarafından metaverse uygulamalarının geliştirilmesinde hangi tasarım ve yazılım araçlarının gerekli olduğuyla ilgili sunum yapıldığı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çengel, metaverse uygulamalarının öğrenci ve katılımcı motivasyonunu artırdığına işaret ederek, "Metaverse, yakın gelecekte şu anda kullanılan Web 2.0 teknolojilerinin yerini alacak ve 2 boyutlu web uygulamalarının yerine 3 boyutlu metaverse uygulamalarını kullanmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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