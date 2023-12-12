Sakarya'da sis etkili oluyor

Sakarya'da sis etkisini gösteriyor.

Serdivan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, vatandaşlar sis altında yürümek zorunda kaldı.

Polis ekipleri yoğun sise karşı kavşaklarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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