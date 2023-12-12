Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da sis etkili oluyor

        Sakarya'da sis etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da sis etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da sis etkisini gösteriyor.

        Serdivan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

        Sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, vatandaşlar sis altında yürümek zorunda kaldı.

        Polis ekipleri yoğun sise karşı kavşaklarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yemenli bakanın oğluyla ilgili flaş gelişme!
        Yemenli bakanın oğluyla ilgili flaş gelişme!
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
        İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Polonya'da yeni başbakan Tusk oldu
        Polonya'da yeni başbakan Tusk oldu
        Sağanak ve kar var!
        Sağanak ve kar var!
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?

        Benzer Haberler

        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı
        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle maksimum seviyeye yakla...
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle maksimum seviyeye yakla...
        Sakarya'da sağanağın ardından denizde kirlilik oluştu
        Sakarya'da sağanağın ardından denizde kirlilik oluştu
        Kocaalili kadınlar sobanın yanında kurutup lezzetlendirdikleri tescilli hur...
        Kocaalili kadınlar sobanın yanında kurutup lezzetlendirdikleri tescilli hur...