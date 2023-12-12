Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

        Sakarya'da 16 düzensiz göçmenin yakalandığı olaya ilişkin organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da 16 düzensiz göçmenin yakalandığı olaya ilişkin organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün dinlenme tesisi civarında önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri taksiyi takibe aldı.

        Taksilerin beklediği bölgede ve çevresinde arama gerçekleştiren ekipler, Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 taksiye de el konuldu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hakemlerden ortak açıklama!
        Hakemlerden ortak açıklama!
        Faruk Koca adliyeye sevk edildi
        Faruk Koca adliyeye sevk edildi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        Peş peşe güzel haber... Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri!
        Peş peşe güzel haber... Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri!
        Kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirlediler
        Kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirlediler
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Yemenli bakanın oğluyla ilgili flaş gelişme!
        Yemenli bakanın oğluyla ilgili flaş gelişme!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        Sağanak ve kar var!
        Sağanak ve kar var!
        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da sis etkili oluyor
        Sakarya'da sis etkili oluyor
        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı
        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle maksimum seviyeye yakla...
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle maksimum seviyeye yakla...
        Sakarya'da sağanağın ardından denizde kirlilik oluştu
        Sakarya'da sağanağın ardından denizde kirlilik oluştu