Sakarya'da 16 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Sakarya'da 16 düzensiz göçmenin yakalandığı olaya ilişkin organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün dinlenme tesisi civarında önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri taksiyi takibe aldı.

Taksilerin beklediği bölgede ve çevresinde arama gerçekleştiren ekipler, Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 taksiye de el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edileceği öğrenildi.

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