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        Sakarya'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Sakarya'da AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:16
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        Sakarya'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Sakarya'da AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        "Zulmün engellerini aşmak için Filistinli kardeşlerimize destek" sloganı atarak Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneği önünde toplanan AK Partili gençler, "İnsanlığın olduğu yerde engel yoktur. Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart açtı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına konuşan AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammed Yeşilyurt, saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya yaptığı haksızlığın, hukuksuzluğun, işlenen savaş suçlarının karşısında durma çağrısının, tüm insanlığın küresel kötülük karşısında ayağa kalktığı, her ırktan insanın ve özellikle gençlerin hiçbir siyasi amaç taşımadan soykırıma "dur" dediği güçlü bir direnişe dönüştüğünü söyledi.

        AK Gençlik olarak soykırıma "#SayStop" demek ve bir farkındalık oluşturmak için AK Parti Gençlik Kolları mensubu on binlerce gençle tüm il ve ilçelerde protestolar gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktaran Yeşilyurt, desteklerin çığ gibi büyüdüğü Gazze halkının haklılığının tüm dünya tarafından kabul edileceği, gaddar İsrail'in tek başına kalıp bu vahşice katliama son vereceği güne kadar "Daha adil bir dünya mümkün" diye haykırmaya devam edeceklerini kaydetti.

        İşgalcinin psikolojik bariyerini tamamen yıkmak için Gazze'deki soykırıma "dur" dediklerini dile getiren Yeşilyurt, "Zalimin sermayesini tüketmek için Gazze'deki soykırıma 'dur' de. Direnişin çığ gibi büyümeye devam etmesi için Gazze'deki soykırıma 'dur' de. İnsanlığın geleceği için Gazze'deki soykırıma 'dur' de. 'İnsanlığın olduğu yerde engel yoktur.' diyerek haykırıyoruz ve '#SayStop' demeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dernek üyesi Yaren Çelik ise İsrail'in ayrımcılık, yurtsuzlaştırma, katliam ve işgale son verme niyetinde olmadığına işaret ederek, insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ispatladığını belirtti.

        Filistin'de 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların, 7 Ekim'den itibaren küresel vicdanı yaralayan bir soykırıma dönüştüğüne şahit olduklarını söyleyen Çelik, "Buna karşılık, her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, hastanelerin bombaların hedefi olduğu, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, küresel güçlerin görmezden geldiği ve sırt çevirdiği Filistin'de, direniş yerelden çıkıp, dalga dalga büyüyerek evrensel bir hal aldı." dedi.

        Açıklamanın ardından dernek üyeleri, beyaz güvercin ile Filistin bayraklarının rengindeki kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah balonları gökyüzüne bıraktı.

        Açıklamada, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Serdar Akgün de yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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