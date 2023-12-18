SUBÜ öğrencileri paintball etkinliğinde eğlenerek öğrendi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik paintball etkinliği düzenlendi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik paintball etkinliği düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) merkez kampüsünde bulunan alanda gerçekleştirilen etkinliğe, Öğretim Görevlisi Hasip Cana da katıldı.
Etkinlikle öğrencilerin grup uyumu, takım halinde hareket edebilmesi, özgüven gelişimi, sosyalleşmesi, rekreasyon alanlarının kullanımının öğrenilmesi ve istihdam alanlarıyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Takımlar halinde paintball oynayan öğrenciler, eğlenerek öğrendi.
Rekreatif etkinlikler farklı alanlarda devam edecek.
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