SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü liselerde tanıtıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, şehirde bulunan 10 liseye tanıtım ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Yarışmaları Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Muhammed Telçeken'in temsilci olarak yer aldığı tanıtımlar, üniversitenin "bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz" mottosundan hareketle yetenekli ve başarılı öğrencileri bir araya getirmek ve onları milli teknoloji hamlesine teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Daha önce yarışmalara katılarak ödül kazanan SUBÜ öğrencilerinin de yer aldığı ziyaretlerde, üniversite adaylarına üniversitenin sunduğu imkanlar ve teknoloji yarışmalarında elde edilen başarılar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, uygulama becerisi kazanılması ve bunların sahada kullanılmasına fırsat sağlama adına yönlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye'de bir ilk olan SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, örnek olarak yaygınlaştırılması için TÜBİTAK tarafından da takip ediliyor.