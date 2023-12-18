Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) bal kabağının kilogramı ortalama 10 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg HMS 98,92 Mısır dane Kg HMS 5,08 Yemlik buğday Kg TS 7,55 Bal kabağı Kg HMS 10

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı