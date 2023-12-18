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        Sakarya Ticaret Borsası

        Sakarya Ticaret Borsasında (STB) bal kabağının kilogramı ortalama 10 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:10
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        Sakarya Ticaret Borsasında (STB) bal kabağının kilogramı ortalama 10 liradan satıldı.

        STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün Birim Satış Şekli Ortalama
        Kabuklu fındık Kg HMS 98,92
        Mısır dane Kg HMS 5,08
        Yemlik buğday Kg TS 7,55
        Bal kabağı Kg HMS 10

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        TS: Tacir Satışı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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