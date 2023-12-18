Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Adapazarı'nda bir kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adapazarı'nda bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Yağcılar Mahallesi Şebboy Sokak'taki evde oturan Nuri M'den haber alamayan yakınları, kapı açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Eve giren ekipler, adamı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuri M'nin öldüğü belirlendi.

        Adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray'ın rakibi belli oluyor!
        Galatasaray'ın rakibi belli oluyor!
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Otoban cinayetinde intikam şüphesi!
        Otoban cinayetinde intikam şüphesi!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'

        Benzer Haberler

        İklim ve Ekonomi Konferansı'nda Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi sektörü de...
        İklim ve Ekonomi Konferansı'nda Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi sektörü de...
        Sakarya'da kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadele konusunda etkinli...
        Sakarya'da kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadele konusunda etkinli...
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Adapazarı'ndaki mahallelere düğünlerin de yapılabileceği sosyal tesisler ka...
        Adapazarı'ndaki mahallelere düğünlerin de yapılabileceği sosyal tesisler ka...
        SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü liselerde tanıtıldı
        SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü liselerde tanıtıldı
        Taraklı'da Mahdumlar Mahallesi'nin içme suyu hattı yenilendi
        Taraklı'da Mahdumlar Mahallesi'nin içme suyu hattı yenilendi