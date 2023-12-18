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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu 2023 mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:37
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu 2023 mezunlarını verdi.

        AKM'de düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 25 öğrenciye sertifikalarını verdi.

        Yüce, programda yaptığı konuşmada, kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Şehirler sadece fiziki yapısıyla değil, kültürel yapısıyla da ön plana çıkar. Bu hareketle kültür sanat etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Tiyatro da bu etkinliklerimizden bir tanesi. Tiyatro hem beyne, hem de kalbe hitap eder. Tiyatroda insanlar kendi hayatlarından bir kesit bulabiliyor." diye konuştu.

        Yüce, Tiyatro Okulu'nda öğrencilere eğitimler veren Hacı Ali Konuk, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

        Programda ayrıca öğrenciler, 7 farklı skeci tiyatroseverlere sundu.

        - SGM'de Yerli Malı Haftası etkinliğine Togg sürprizi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, Yerli Halı Haftasına yönelik etkinlik düzenledi.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan stantlarda, yerli malı ürünler tanıtıldı ve satışı gerçekleştirildi.

        Öğrencilere, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg tanıtıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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