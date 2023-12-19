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        Sakarya'da afet farkındalık eğitimleri sürüyor

        Sakarya'da afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla farkındalık eğitimlerine devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:34
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        Sakarya'da afet farkındalık eğitimleri sürüyor
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        Sakarya'da afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla farkındalık eğitimlerine devam ediliyor.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sakarya'nın önde gelen su fabrikasının işbirliğiyle afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

        Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olunması amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde verildi.

        Eğitimde deprem simülasyonlarına tabii tutulan çalışanlar, afet anında doğru davranış biçimlerini öğrendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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