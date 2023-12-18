Kocaeli'de kazada ölen anne ile oğlu defnedildi Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyere saplanan otomobilde yaşamını yitiren anne ile oğlu, memleketleri Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyere saplanan otomobilde yaşamını yitiren anne ile oğlu, memleketleri Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Otopsi işlemlerinin ardından anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) cenazeleri Hendek ilçesi Hacıkışla Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası anne ve oğlu defnedildi.

Kazada yaralanan baba Sadettin Malkoç da cenazeye katıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Sadettin Malkoç (64) idaresindeki 41 UH 489 otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplanmış, kazada anne Ayşe ile oğlu Fatih Malkoç'un hayatını kaybettiğini belirlenmiş, yaralanan sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ailenin, Fatih Malkoç'un kanser tedavisi için gittikleri İstanbul'daki hastaneden döndükleri, Ayşe Malkoç'un da dün doğum günü olduğu öğrenilmişti.