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        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası

        Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde 43-32 kazandığı ilk maçın rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-27 yenen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Dörtlü Final'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:47
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        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası
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        Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde 43-32 kazandığı ilk maçın rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-27 yenen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Dörtlü Final'e yükseldi.

        Serdivan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un 19-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Sakarya temsilcisi, mücadeleden 38-27 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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