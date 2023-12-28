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        GÜNCELLEME 4 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:31 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:31
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        GÜNCELLEME 4 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan otobüsün de aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın bulunduğu 7 araç, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, Nihal Yıldız (53), Adem Akyol (58), Alperen Ayhan (16), Kenan Cin (46), Ergin Çınar (57), Erdoğan Mandal (42), Satılmış Furkan Öztürk (25), Sedat Değirmenci (53) ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın (31) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaşamını yitiren bir kişinin ise kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma yürüttü.

        Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

        Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse bölgeye gelerek inceleme yaptı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan kazaya karışan araçlardaki 6 sürücü gözaltına alındı.

        - Vali Karadeniz'in açıklaması

        Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesimi Taşkısığı mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Tüm ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Karadeniz, "Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD, bu konuyla ilgili tüm ekipler burada. Yaralılar, 10 hastanede tedavi altında, 2'si Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde." dedi.

        Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede inceleme yaptığını belirterek, ekiplerin yolun trafiği açılması için çalışma yürüttüğünü kaydetti.

        Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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